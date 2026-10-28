 Noyabrın 2-dən növbəti epizootoloji monitorinqlərə başlanılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Noyabrın 2-dən növbəti epizootoloji monitorinqlərə başlanılır

1news Redaksiyası17:43 - Bu gün
Noyabrın 2-dən növbəti epizootoloji monitorinqlərə başlanılır

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) və aidiyyəti qurumların əməkdaşlarının iştirakı ilə vəhşi və ev quşları üzrə quş qripi və Nyukasl xəstəliklərinə qarşı noyabrın 2-dən 6-dək növbəti epizootoloji monitorinq keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA-nın İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən məlumat verilib.

Monitorinq Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla, respublika ərazisində risk əsasında müəyyən olunmuş ovçuluq təsərrüfatlarının və milli parkların su-bataqlıq, dənizsahili zonaları və digər ərazilərini əhatə edəcək.

Monitorinq çərçivəsində ümumi baxış keçiriləcək və xəstəlik törədicisinin aşkar edilməsi məqsədilə vəhşi quşlar ovlanacaq. Eyni zamanda, sənayeəsaslı müxtəlif quşçuluq müəssisələrində, rayon və şəhərlərdəki ailə təsərrüfatlarında saxlanılan ev quşlarından laborator müayinələrin aparılması üçün diaqnostik nümunələr götürüləcək. Habelə, ölkə üzrə quşçuluq müəssisələrinə, fərdi təsərrüfatlara, su hövzələrinə və parklara baxış keçirilməklə, baytarlıq norma və qaydalarına ciddi əməl olunması üçün maarifləndirmə-təbliğat tədbirləri də həyata keçiriləcək.

Tədbirlər müddətində götürülmüş nümunələrin müvafiq müayinələri aparılacaq.

Paylaş:
96

Aktual

İqtisadiyyat

İpoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları dəyişib

Cəmiyyət

“Turan Tovuz”dan Qarabağın dirçəlişinə dəstək: QDF-ə 50 000 manat ianə və “Dirçəliş Kuboku”na əsas tərəfdaşlıq

Dünya

İspaniyada iki qatar toqquşdu: 50-yə yaxın ölən var

İqtisadiyyat

Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb

Cəmiyyət

Azərbaycan Məkkə əl-Mükərrəmə Konvensiyasını imzalayıb

Noyabrın 2-dən növbəti epizootoloji monitorinqlərə başlanılır

MKA saxta bilet satış səhifələri ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edir

“Turan Tovuz”dan Qarabağın dirçəlişinə dəstək: QDF-ə 50 000 manat ianə və “Dirçəliş Kuboku”na əsas tərəfdaşlıq

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Famil Xəlilov: Prezidentin təbriki futbolçulara əlavə motivasiya verəcək

Leyla Əliyeva Səmərqənddə “Uşağın gözü ilə dünya” sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub

Azərbaycanda bir gündə 36 cinayət açılıb

Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının gənc futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycan Məkkə əl-Mükərrəmə Konvensiyasını imzalayıb

Bu gün, 17:52

İpoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları dəyişib

Bu gün, 17:46

Noyabrın 2-dən növbəti epizootoloji monitorinqlərə başlanılır

Bu gün, 17:43

MKA saxta bilet satış səhifələri ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edir

Bu gün, 17:17

“Turan Tovuz”dan Qarabağın dirçəlişinə dəstək: QDF-ə 50 000 manat ianə və “Dirçəliş Kuboku”na əsas tərəfdaşlıq

Bu gün, 17:11

Kamran Əliyev: Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Məkkə konvensiyasına qoşulub

Bu gün, 17:07

Prezidentdən daşınmaz əmlakla bağlı - Fərman

Bu gün, 16:57

AFFA "Səbail"in prezidentini 4 oyunluq cəzalandırıb

Bu gün, 16:43

Sabunçuda evdən 10 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 16:34

Alimentin minimum məbləği 14 manat qaldırılacaq

Bu gün, 16:19

Azərbaycan şirkəti “Bestcomp Group” Vankuverdə “CISCO”nun regional mükafatını qazanan iki şirkətdən biri oldu

Bu gün, 15:58

Özünü generalın adamı kimi təqdim edən sahibkar həbs olundu

Bu gün, 15:41

İspaniyada iki qatar toqquşdu: 50-yə yaxın ölən var

Bu gün, 15:30

Ramiz Mehdiyev akademiya üzvlüyündən çıxarılıb

Bu gün, 15:00

“Coca-Cola İçecek” Azərbaycanın “One Idea University” innovasiya müsabiqəsi başa çatıb - FOTO

Bu gün, 14:59

Azərbaycan 10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi edəcək

Bu gün, 14:46

Azərbaycanın “Avroviziya-2027”də iştirakı rəsmən təsdiqləndi – FOTO

Bu gün, 14:41

Külli miqdarda narkotik vasitənin tranzit yolla keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:36

Boksçularımız bu il Avropa çempionatında ümumilikdə 25 medal qazanıblar

Bu gün, 14:17

Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləği artırılıb

Bu gün, 14:04
Bütün xəbərlər