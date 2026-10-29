 Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək

Qafar Ağayev09:30 - Bu gün
Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək

Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək.

1news.az məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu kollektiv C Divizionunda Mozambik yığması ilə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma bu gün, saat 11:30-da Hövsan Yarış Kompleksində baş tutacaq.

Bu cütün qalibi Kuba – Vyetnam matçında üstün olan tərəflə üz-üzə gələcək. Cütün məğlubu isə eyni komandaların qarşılşamasında uduzan tərəflə oynayacaq. Məğlublar saat 18:15-də, qaliblər 19:30-da münasibətləri aydınlaşdıracaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası AF qrupunun üçüncüsü kimi C Divizionuna vəsiqə qazanıb. Yığma Timor-Leste seçməsinə 6:0, Andorraya 1:0, İsrailə 3:1, hesabı ilə qalib gəlib, Avstraliyaya 1:3, Haitiyə isə 0:4 hesabı ilə uduzub. Bununla da yığma qrupu 9 xalla üçüncü pillədə başa vurub.

Kollektiv C Divizionunda (81-96-cı yerlər uğrunda) Çiliyə yığmasına uduzub (1:3), ardınca Cəbəllütariq seçməsini 5:1 hesabı ilə məğlub edib.

Mundialda dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

Paylaş:
208

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan Ankarada görüşüb

Mövqe

Məktəbdəki hadisə kölgədə qaldı: Hücuma məruz qalan jurnalistlər tənqid olundu – REAKSİYALAR

Cəmiyyət

Bakıda yağış, rayonlarda dolu və qar gözlənilir

İdman

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək

AFFA "Səbail"in prezidentini 4 oyunluq cəzalandırıb

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

FIFA prezidentindən Azərbaycana təşəkkür

Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatına iri hesablı qələbə ilə start verib

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

Son xəbərlər

Ceyranbatandakı məktəbdə zəhərlənmə: 8 nəfərə tibbi yardım göstərildi - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlham Əliyev İspaniya Kralına başsağlığı verib

Bu gün, 17:36

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Bu gün, 17:33

Erməni rəqqas 37 ildən sonra doğmalarını görmək üçün Bakıya gəlir- FOTO

Bu gün, 17:26

Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb

Bu gün, 17:06

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

Bu gün, 16:51

“Qarabağ”ın baş məşqçisi və futbolçuları Uşaq Klinikasında - FOTO

Bu gün, 16:44

Məktəbdə media nümayəndələrinə xuliqanlıqla bağlı 3 nəfər müəyyən edilib

Bu gün, 16:36

Mirşahin Ağayevdən “Azərbaycan müəllimi”nə sərt cavab: “Bu, qarayaxma deyil?”

Bu gün, 16:33

Bakı və Abşeronda təkdırnaqlı heyvanlar arasında epizootoloji monitorinq keçiriləcək

Bu gün, 16:26

Prezident İlham Əliyev Türkiyədəki görüşdə iştirak edə bilməyəcək

Bu gün, 16:10

Xırdalanda “Zapı” ilə qaydaları pozan sürücü cəzalandırıldı

Bu gün, 16:08

Vilayət Eyvazov rəislərə tapşırıq verdi: Arxayınçılığa yol verilməsin

Bu gün, 15:56

Azərbaycanda 9 ayda cinayətlərin sayı 5,7 faiz azalıb

Bu gün, 15:49

DİN: Bu ilin 9 ayı ərzində 146 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:47

Daxili İşlər Nazirliyində Kollegiya iclası keçirilib

Bu gün, 15:45

Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

Bu gün, 15:36

“PAŞA Real Estate Qrup” və “Marriott International” Daşkənddə “JW Marriott” brendi altında rezidensiya layihəsi üzrə saziş imzalayıb

Bu gün, 15:26

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

Bu gün, 15:11

Sərnişinlər qatarlarda ən çox nəyi unudurlar? – ADY AÇIQLADI

Bu gün, 14:55
Bütün xəbərlər