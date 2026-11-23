Azərbaycanda İnnovasiya və texnologiya parklarının rezidentlərinə 20 ilədək vergi güzəşti tətbiq olunacaq
“Süni intellekt və rəqəmsallaşma Azərbaycanın iqtisadi inkişaf gündəliyinin prioritet istiqamətlərindəndir”.
1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya Biznes Forumunda deyib.
Nazir bildirib ki, bu sahədə ardıcıl dövlət proqramları qəbul edilib.
“2027-ci ildən etibarən innovasiya, startap və texnologiya parklarının rezidentləri üçün 20 ilədək müddəti əhatə edən vergi güzəştləri tətbiq olunacaq”.
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