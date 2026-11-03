Bu gün Azərbaycanın yeni ombudsmanı seçiləcək
Azərbaycanın yeni İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) bu gün Milli Məclisdə keçiriləcək plenar iclasda seçiləcək.
1news.az xəbər verir ki, ombudsmanın seçilməsi məsələsi parlamentin bugünkü plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Belə ki, deputatlar Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) seçilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər.
Qeyd edək ki, ombudsman vəzifəsinə üç namizədin – Səbinə Əliyeva, Elşanə Vəliyeva və Ceyhun Qaracayevin namizədliyi irəli sürülüb.
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