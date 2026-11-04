4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9097 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0796 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9097
|
100 Rusiya rublu
|
2,0796
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1853
|
1 Belarus rublu
|
0,5771
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1268
|
1 Çexiya kronu
|
0,0784
|
1 Çin yuanı
|
0,2543
|
1 Danimarka kronu
|
0,2555
|
1 Gürcü larisi
|
0,6548
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2881
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1742
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0832
|
1 İsrail şekeli
|
0,5356
|
1 Kanada dolları
|
1,2168
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4625
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3759
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5234
|
1 Moldova leyi
|
0,0944
|
1 Norveç kronu
|
0,1833
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6138
|
1 Polşa zlotası
|
0,4325
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3575
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3282
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3023
|
Türk lirəsi
|
0,0340
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0373
|
Yapon yeni
|
1,0771
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9514
|
Qızıl
|
6720,5420
|
Gümüş
|
84,8328
|
Platin
|
2402,2615
|
Palladium
|
1600,8815