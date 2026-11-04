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İqtisadiyyat

4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqlandı

Qafar Ağayev10:27 - Bu gün
4 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9097 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0796 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9097

100 Rusiya rublu

2,0796

1 Avstraliya dolları

1,1853

1 Belarus rublu

0,5771

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1268

1 Çexiya kronu

0,0784

1 Çin yuanı

0,2543

1 Danimarka kronu

0,2555

1 Gürcü larisi

0,6548

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2881

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1742

1 İsveçrə frankı

2,0832

1 İsrail şekeli

0,5356

1 Kanada dolları

1,2168

1 Küveyt dinarı

5,4625

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3759

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5234

1 Moldova leyi

0,0944

1 Norveç kronu

0,1833

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6138

1 Polşa zlotası

0,4325

1 Rumıniya leyi

0,3575

1 Serbiya dinarı

0,0162

1 Sinqapur dolları

1,3282

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3023

Türk lirəsi

0,0340

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0373

Yapon yeni

1,0771

Yeni Zelandiya dolları

0,9514

Qızıl

6720,5420

Gümüş

84,8328

Platin

2402,2615

Palladium

1600,8815

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