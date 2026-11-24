Xəzərdə külək noyabrın 25-dək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edir.
Bu barədə 1news.az-a Agentlikdən məlumat verilib.
Xəbərdarlığa əsasən, bu gündən Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunan küləkli hava şəraiti noyabrın 25-nə kimi davam edəcək.
Noyabrın 25-də gün ərzində şimal-qərb və şimal küləyi müşahidə olunacaq.
Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunacaq küləyin 18-23 m/s, arabir 25-28 m/s, açıq dənizdə isə 30 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir.
Dalğanın hündürlüyü: 2,5-3,5 m, sonrakı inkişafda 4-6 m çatacağı proqnozlaşdırılır.
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