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Cəmiyyət

Bakıda avtobuslardan istifadə rekord həddə çatıb

Qafar Ağayev10:08 - Bu gün
Bakıda avtobuslardan istifadə rekord həddə çatıb

Bakıda avtobuslardan istifadə rekord həddə çatıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 2026-cı ilin oktyabr ayında paytaxtda müntəzəm marşrut avtobusları ilə 53 milyon 921 min 482 sərnişin daşınıb.

Cari ilin ilk 9 ayı ərzində isə avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı 386 milyon 227 min 196 nəfər təşkil edib.

Qeyd olunub ki, bu göstərici 2025-ci ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə 15 %-dən çox, ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə isə 7 % artım deməkdir.

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