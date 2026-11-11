Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı artıb
Dövlət Statistika Komitəsi 2026-cı ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə əhalinin gəlirləri və inflyasiya göstəricilərini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, hesabat dövründə əhalinin nominal gəlirləri 81 milyard 10,7 milyon manat təşkil edib. Bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,9 faiz çoxdur.
2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 172,7 manat olub. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 faiz artıb.
İstehlak qiymətləri indeksinin artımı, yəni inflyasiya isə 2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında 5,6 faiz təşkil edib.
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