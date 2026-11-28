Azərbaycan XİN Mavritaniyanı təbrik edib
Azərbaycan Xarici işlər Nazirliyi (XİN) Mavritaniyanı müstəqillik günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Mavritaniya Milli Günü münasibətilə Mavritaniya xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.
Warm congratulations to the people and the Government of the Islamic Republic of Mauritania on the occasion of Mauritania’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇲🇷 @RIMMAECME https://t.co/vkjZiTSGVw — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 28, 2026
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