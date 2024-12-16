Сказочная деревня Санта Клауса: впервые в нашем городе!

Сказочная деревня Санта Клауса впервые открывается в нашем городе, чтобы подарить незабываемое рождественское чудо всем детям и их семьям. Здесь каждый ребёнок почувствует себя героем настоящей сказки, а взрослые смогут вновь поверить в волшебство.

С 24 декабря в Passage 1901 вас ждёт настоящее чудо – место, где мечты сбываются, смех звенит, а каждый момент наполнен магией. Приготовьтесь к незабываемому путешествию в самую сказочную деревню этой зимы!

Стоимость билета:

• Ребёнок: 105 AZN

• Взрослый: 25 AZN

В стоимость билета входит:

• Личная встреча с Санта Клаусом.

• Фотосессия в его Красном доме.

• Подарок для каждого ребёнка.

• Фирменный горячий напиток для взрослых.

Что ждёт вас в Сказочной деревне?

Каждый час в деревне вас будут встречать самые любимые герои:

• Команда Marvel,

• Принцессы Диснея,

• Гарри Поттер и его друзья,

• Эльза и Олаф,

• Щелкунчик и Мышиный король,

• Алиса в стране чудес,

• Наруто и его команда,

• Микки и Минни Маус,

• Вилли Вонка.

Развлечения и мастер-классы:

• Пряничный домик Мисс Клаус

Узнайте секреты выпекания новогоднего печенья вместе с Эльфами.

• Академия Эльфов

Станьте мастером создания ёлочных игрушек своими руками.

• Сказочный цирк

Весёлые выступления, магия и смех подарят вам самые яркие эмоции.

Выиграйте Золотой билет!

Каждый гость деревни может стать обладателем Золотого билета, который откроет бесплатный доступ ко всем развлечениям. Испытайте свою удачу!

Сказочная деревня Санта Клауса – это больше, чем праздник. Это место, где мечты оживают, а воспоминания создаются на всю жизнь. Присоединяйтесь с 24 декабря в Passage 1901 и станьте частью настоящего волшебства!