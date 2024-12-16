В Тбилиси с 8 утра проходят протестные акции

Первая протестная акция в Тбилиси в понедельник, 19-й день протестов, началась еще в 8:00.

Небольшое, но очень шумное шествие, участники которого пришли с предметами, в которые можно дудеть и стучать, требовало новых выборов и освобождения задержанных активистов.

Протесты в Грузии начались после объявления правительством решения о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.

На сегодня программа акций протеста выглядит следующим образом:

➖ 12:00. Пикет у посольства Венгрии с требованием к Будапешту не мешать ЕС наложить санкции в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта».

➖ 12:00. Шествие курьеров от здания Минздрава до Тбилисского городского суда.

➖ 14:00. Акция медработников «Здоровье и жизнь — право каждого».

➖ 15:00. Шествие бабушек и дедушек от метро Руставели — в поддержку внуков, которые стоят на акциях протеста под лозунгом «За европейское будущее! За нашу достойную старость!»

➖ 16:00. «Грузия в опасности» — марш кинематографистов от кинотеатра «Аполло» к парламенту.

➖ 17:00. Литературный марш от музея Илии Чавчавадзе.

➖ 19:00. Акция у Общественного вещателя с требованием работать объективно.

➖ 20:00. Шествие от площади Республики к парламенту.