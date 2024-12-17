TƏBIB о состоянии здоровья Офелии Санани

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) прояснили состояние народной артистки Офелии Санани.

«16 декабря в 01:30 в Республиканскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории Насиминского района. 83-летняя народная артистка Офелия Санани была доставлена в медицинский центр «Хатаи» с диагнозом отек легких», - говорится в сообщении TƏBIB.

Отмечается, что она была помещена в отделение интенсивной терапии с диагнозами острая сердечная недостаточность, аритмия и высокое давление: «В настоящее время состояние Офелии Санани стабильное».

Сообщается, что пациентка будет находиться в реанимации несколько дней, после чего ее переведут в палату.