Эрдоган: Братский Азербайджан, добро пожаловать в семью D-8

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствует членство Азербайджана в организации D-8.

Об этом он заявил до вылета в Каир на саммит организации.

«Благодаря Азербайджану, который за последние годы добился важных прорывов, став членом нашей организации, мы стали сильнее, чем вчера. Я говорю братскому Азербайджану: «Добро пожаловать в семью D-8»», - сказал турецкий лидер.

«Исламская восьмёрка» или D-8 — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией.

Азербайджан на саммите будет представлен делегацией во главе с премьер-министром страны Али Асадовым.

Источник: Haber7