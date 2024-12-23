В город Шуша отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района города Баку в заново отстраиваемый город Шуша выехала группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях на различных территориях республики.

На данном этапе в город Шуша переселяются 49 семей - 191 человек.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс. человек. Наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, здесь живут лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.