Владанка Андреева поздравила Ильхама Алиева

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство!

Прошу принять искренние поздравления от имени представительства Организации Объединенных Наций в Азербайджане по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во имя устойчивого и зеленого развития Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Азербайджан с успешным проведением и председательством на конференции COP29. COP29 сыграла важную роль в продвижении глобальной климатической повестки дня. В частности, принятие новой цели климатического финансирования в размере 300 миллиардов долларов США ежегодно до 2035 года, создание системы глобальных углеродных рынков, а также продление на 10 лет Лимской рабочей программы по гендерным вопросам являются важными историческими достижениями, которые будут содействовать формированию будущих инициатив по наращиванию усилий в области климатической политики, а также по укреплению гендерного равенства, справедливого перехода.

Организация Объединенных Наций привержена продолжению партнерства с Азербайджаном. Мы с нетерпением ожидаем разработки нового Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном для координации наших совместных усилий по достижению Целей устойчивого развития на 2026-2030 годы.

Передаю также Вашему превосходительству и народу Азербайджана поздравления с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира».