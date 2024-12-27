Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

К расследованию по факту крушения самолета AZAL вблизи Актау привлечены и турецкие специалисты.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Сообщается, что Азербайджан привлек группу экспертов из Турции для углубления расследования.

Также сообщается, что группа турецких экспертов по гражданской авиации уже выехала на место крушения.

Турецкие специалисты поделятся результатами расследования с азербайджанскими официальными лицами.

Отметим, что 25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

В результате аварии 38 человек погибли, 29 выжили.