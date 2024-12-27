 Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

First News Media13:20 - Сегодня
Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

К расследованию по факту крушения самолета AZAL вблизи Актау привлечены и турецкие специалисты.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Сообщается, что Азербайджан привлек группу экспертов из Турции для углубления расследования.

Также сообщается, что группа турецких экспертов по гражданской авиации уже выехала на место крушения.

Турецкие специалисты поделятся результатами расследования с азербайджанскими официальными лицами.

Отметим, что 25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

В результате аварии 38 человек погибли, 29 выжили.

Поделиться:
227

Актуально

Общество

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Политика

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2025 год

Общество

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Общество

Рейс Баку - Минеральные Воды вернулся в Баку

Общество

Крушение самолета в Актау: новыми тяжелыми кадрами поделились в МЧС - ВИДЕО

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Чечне опровергают крушение самолета AZAL вследствие удара беспилотника

Список пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL

Посольство Израиля передало гражданам Азербайджана устройства OrCam MyEye - ФОТО

Последние новости

Песков: Кремль не будет оценивать авиакатастрофу под Актау до выводов следствия

Сегодня, 13:58

Крушение самолета в Актау: новыми тяжелыми кадрами поделились в МЧС - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Утвержден бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2025 год

Сегодня, 13:50

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2025 год

Сегодня, 13:45

Медальный рекорд: Минспорта Азербайджана отчиталось за 2024 год

Сегодня, 13:40

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Сегодня, 13:25

Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

Сегодня, 13:20

Армянский архиепископ анонсирует продолжение борьбы в 2025 году за смену власти в Армении

Сегодня, 13:15

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Сегодня, 13:10

«Концы в воду»: Сергей Ауслендер о попытках спрятать следы своего удара по самолету AZAL

Сегодня, 13:00

Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN - ФОТО

Сегодня, 12:50

Рейс Баку - Минеральные Воды вернулся в Баку

Сегодня, 12:47

Заявление Пашиняна и переговорный процесс

Сегодня, 12:45

Qazaq Air прекращает рейсы в Екатеринбург по соображениям безопасности

Сегодня, 12:35

Полиция продолжает мероприятия по предотвращению продажи пиротехнических средств – ФОТО

Сегодня, 12:32

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о разрешении на разработку золоторудного месторождения Союдлу

Сегодня, 12:30

Милли Меджлис утвердил соглашение о военном сотрудничестве с Марокко

Сегодня, 12:28

Азербайджан отклонил предложение России и Казахстана о расследовании авиакатастрофы Международным Авиационным комитетом СНГ

Сегодня, 12:23

Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Сегодня, 12:18

Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

Сегодня, 12:17
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23