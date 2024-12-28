Арестован еще один тиктокер
В Нахчыване проводятся меры против лиц, организующих конкурсы в социальной сети TikTok.
Конкурсы с участием тиктокеров, в которых победителям обещается денежный приз в размере 10 000 манатов, вызвали недовольство граждан из-за происходящего в прямом эфире, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.
В ходе расследования по этим действиям были задержаны администратор TikTok страницы @adel085 Нуреддин Бабаев и другие лица - организатору игр вынесен административный арест на 20 суток.
Расследование в отношении других продолжается.
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