 Ильхама Эльшадгызы арестована по серьезному обвинению | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Ильхама Эльшадгызы арестована по серьезному обвинению

Феликс Вишневецкий10:41 - Сегодня
Ильхама Эльшадгызы арестована по серьезному обвинению

По делу о борьбе с пропагандой аморальности в TikTok была привлечена к уголовной ответственности поэтесса Ильхама Эльшадгызы.

И.Эльшадгызы, чьи высказывания в TikTok в последнее время подверглись широкой критике, обвиняется по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (незаконное хранение или перевозка крупного количества наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта) - учитывая вероятность её уклонения от следствия, оставление её на свободе было признано необоснованным, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

По решению Ясамальского районного суда, в отношении Ильхамы Эльшадгызы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца - если её вина по предъявленному обвинению будет доказана, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте по теме:

Задержана Ильхама Эльшадгызы

Арестован Азер Захид и еще 3 тиктокера - ОБНОВЛЕНО

Арестованы еще 2 азербайджанских тиктокера

Тотальная безвкусица: TikTok как кривое зеркало азербайджанской молодежи - ВИДЕО

Поделиться:
629

Актуально

Общество

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Политика

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2025 год

Общество

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Общество

Рейс Баку - Минеральные Воды вернулся в Баку

Общество

Крушение самолета в Актау: новыми тяжелыми кадрами поделились в МЧС - ВИДЕО

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Новые детали в связи со смертью директора криптовалютной компании в Баку

МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

Посольство Израиля передало гражданам Азербайджана устройства OrCam MyEye - ФОТО

В Баку открылся первый отель Hilton Garden Inn - ФОТО

Последние новости

Песков: Кремль не будет оценивать авиакатастрофу под Актау до выводов следствия

Сегодня, 13:58

Крушение самолета в Актау: новыми тяжелыми кадрами поделились в МЧС - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Утвержден бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2025 год

Сегодня, 13:50

В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2025 год

Сегодня, 13:45

Медальный рекорд: Минспорта Азербайджана отчиталось за 2024 год

Сегодня, 13:40

AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России

Сегодня, 13:25

Азербайджан привлек турецких специалистов к расследованию авиакатастрофы

Сегодня, 13:20

Армянский архиепископ анонсирует продолжение борьбы в 2025 году за смену власти в Армении

Сегодня, 13:15

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном

Сегодня, 13:10

«Концы в воду»: Сергей Ауслендер о попытках спрятать следы своего удара по самолету AZAL

Сегодня, 13:00

Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN - ФОТО

Сегодня, 12:50

Рейс Баку - Минеральные Воды вернулся в Баку

Сегодня, 12:47

Заявление Пашиняна и переговорный процесс

Сегодня, 12:45

Qazaq Air прекращает рейсы в Екатеринбург по соображениям безопасности

Сегодня, 12:35

Полиция продолжает мероприятия по предотвращению продажи пиротехнических средств – ФОТО

Сегодня, 12:32

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о разрешении на разработку золоторудного месторождения Союдлу

Сегодня, 12:30

Милли Меджлис утвердил соглашение о военном сотрудничестве с Марокко

Сегодня, 12:28

Азербайджан отклонил предложение России и Казахстана о расследовании авиакатастрофы Международным Авиационным комитетом СНГ

Сегодня, 12:23

Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Сегодня, 12:18

Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

Сегодня, 12:17
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23