Ильхама Эльшадгызы арестована по серьезному обвинению

По делу о борьбе с пропагандой аморальности в TikTok была привлечена к уголовной ответственности поэтесса Ильхама Эльшадгызы.

И.Эльшадгызы, чьи высказывания в TikTok в последнее время подверглись широкой критике, обвиняется по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (незаконное хранение или перевозка крупного количества наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта) - учитывая вероятность её уклонения от следствия, оставление её на свободе было признано необоснованным, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

По решению Ясамальского районного суда, в отношении Ильхамы Эльшадгызы была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца - если её вина по предъявленному обвинению будет доказана, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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