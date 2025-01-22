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Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

First News Media17:02 - Сегодня
Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

Началась продажа билетов на предстоящий в Баку в этом году Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщили в компании «Бакинское городское кольцо», болельщики могут приобрести билеты на самую захватывающую городскую гонку сезона на официальном сайте www.azerbaijangp.com. Купить билеты со скидкой 20 процентов также можно через мобильное приложение Baku City Circuit. Эта возможность доступна только до 5 февраля.

Операционная компания Baku City Ring предлагает болельщикам 4-дневные билеты. Как и каждый год, наряду с 3-дневными билетами на трибуну владельцы билетов получают возможность увидеть с близкого расстояния свои любимые команды Формулы-1, гонщиков и их гаражи, а также посетить пит-лейн. Отметим, что в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество участников Pit Lane. Информация о развлекательных программах, которые пройдут в течение гоночной недели, будет регулярно предоставляться болельщикам.

В ходе прошлогоднего гоночного уикенда в Баку число болельщиков достигло самого высокого уровня за последние 8 лет - 76 тысяч человек.

Отмечающая свое 75-летие Формула 1 в этом году запомнится своей грандиозностью, а всегда долгожданный Гран-при Азербайджана привлечет внимание мирового автоспорта к нашей столице.

Скоростная гонка, которую Баку примет в девятый раз, пройдет с 19 по 21 сентября. Это будет 17-й Гран-при сезона.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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