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Трампу готовят третий президентский срок

First News Media11:40 - Сегодня
Трампу готовят третий президентский срок

Члены Палаты представителей Конгресса представили резолюцию, принятие которой позволило бы президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу переизбраться на третий срок.

Инициатива, автором которой выступил республиканец Энди Оглз (от штата Теннесси), предлагает внести изменения в Конституцию США и увеличить число возможных сроков пребывания на высшем государственном посту до трех при условии, что претендент не занимал должность президента два срока подряд.

«Никто не может быть избран на должность президента более трех раз, а также переизбран на дополнительный срок будучи избранным на два срока подряд», - говорится в проекте резолюции.

Принятие такой меры позволило бы Трампу в перспективе быть избранным на третий срок в 2028 году, поскольку он не смог переизбраться на второй срок в 2020 году. Вместе с тем резолюция лишает возможности переизбраться экс-президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, которые занимали Белый дом по два срока подряд.

«Необходимо, чтобы мы предоставили президенту Трампу все необходимые ресурсы для исправления катастрофического курса, заданного администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена», - говорится в заявлении Оглза.

Портал Axios отмечает, что принятие резолюции маловероятно, поскольку для этого необходимы ее одобрение со стороны двух третей законодателей в обеих палатах Конгресса, а также ее ратификация властями 38 штатов для изменения американской Конституции.

Вместе с тем издание полагает, что само появление такой инициативы демонстрирует «глубокую преданность» Трампу в рядах членов Палаты представителей.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз (подряд или с перерывом).

Источник: ТАСС

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