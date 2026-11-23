Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social изображение генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, держащего красный бюстгальтер.

На картинке Хуанг изображён вместо Трампа на знаменитой фотографии, сделанной после покушения на американского лидера во время предвыборного митинга в Пенсильвании в июле 2024 года. На заднем плане вместо американского флага изображён флаг Nvidia.

Публикация появилась 23 ноября, вскоре после решения совета директоров Nvidia вернуть Хуанга на пост генерального директора. Ранее Трамп публично поддержал это решение и заявил, что лично убедил совет директоров восстановить руководителя в должности.

Отметим, Хуанг покинул пост 12 ноября на фоне сообщений о личных отношениях с несколькими женщинами, в том числе с сотрудницами компании и женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой.