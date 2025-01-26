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Генконсул Азербайджана в Карсе: Объем торговли через сухопутную границу должен возрасти

First News Media17:00 - Сегодня
Генконсул Азербайджана в Карсе: Объем торговли через сухопутную границу должен возрасти

Объем торговли через сухопутную границу Азербайджана и Турции должен возрасти. Важным подспорьем тому служит Механизм приграничной торговли.

Об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ сказал генеральный консул нашей страны в Карсе Замин Алиев.

Дипломат рассказал, что на уровне соответствующих структур двух братских стран обсуждается вопрос налаживания новых контактов предпринимателей востока Турции с компаниями из Нахчывана, Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана. Проводится обмен мнениями относительно организации бизнес-форумов и взаимных визитов предпринимателей.

Замин Алиев напомнил, что представители Министерства экономики Азербайджана 27 ноября 2024 года побывали в приграничной с Азербайджаном провинции Ыгдыр, где были обсуждены вопросы эффективного использования Механизма приграничной торговли.

«Турецкая сторона в соответствии с национальным законодательством определила Карс и Ыгдыр в качестве провинций, на которые распространяется Механизм приграничной торговли в Нахчываном. Данный механизм позволяет на ежегодной основе поставлять определенные объемы продукции из Нахчывана в Турцию», - отметил генконсул.

Дипломат привлек внимание к интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным от 7 января, в котором глава государства заявил, что «Карабах и Восточный Зангезур, а также расположенная не так далеко Нахчыванская Автономная Республика должны превратиться в единое большое пространство с точки зрения экономики, социальной сферы, зеленой энергии и безопасности».

«Эти исторически взаимосвязанные между собой регионы Азербайджана развиваются на основе единой концепции. Поэтому было бы важным включение продукции компаний из Карабаха и Восточного Зангезура в зону охвата вышеуказанного механизма торговли», - сказал генконсул.

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