Что известно об азербайджанской песне для конкурса «Евровидение 2025»? – ВИДЕО

4 февраля стало известно о том, что группа Mamagama представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель.

Музыкальный стиль группы Mamagama представляет собой смесь рока, поп и традиционной азербайджанской музыки, а песня, с которой коллектив появится на конкурсной сцене, будет презентована в самое ближайшее время.

Рассказывая об азербайджанской евровидийной песне, фронтмен Mamagama Асаф отмечает следующее: «Наша песня, которая будет представлена совсем скоро, полностью отражает душу Азербайджана. Мы невероятно взволнованы и верим, что наше выступление оставит незабываемое впечатление».

В официальном пресс-релизе, посвященном участию группы Mamagama в «Евровидении 2025», отмечается, что музыканты неустанно работают над своим конкурсным выступлением и обещают незабываемые моменты как поклонникам, так и зрителям «Евровидения»: «Конкурсная песня Азербайджана – это отличная возможность стать свидетелем силы, страсти и музыкального мастерства Mamagama».

Читайте по теме:

Интрига «Евровидения-2025»: Азербайджан готовит для конкурса очередное новшество - ФОТО

Стало известно кто представит Азербайджан на «Евровидении 2025» - ВИДЕО

Все что нужно знать о группе Mamagama, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Группа из Азербайджана стала лучшим новым международным проектом в Европе – ВИДЕО