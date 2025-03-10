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Кинотеатр «Дружба» в будущем может выглядеть так - ФОТО

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
Кинотеатр «Дружба» в будущем может выглядеть так - ФОТО

Стали известны результаты конкурса по представлению предложений по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Дружба» и его дальнейшему использованию.

В Союзе архитекторов Азербайджана 10 марта состоялось заседание жюри конкурса по представлению предложений по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Дружба» и его дальнейшему использованию, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Союза архитекторов Азербайджана.

Конкурс был объявлен с целью определения наиболее оптимальных предложений по использованию территории здания и носит рекомендательный характер для принятия окончательного решения собственником о дальнейшем использовании здания. К конкурсу были привлечены многочисленные участники, включая ведущие архитектурные бюро, дизайнерские студии и независимых специалистов.

Отмечается, что представленные проекты отличались креативностью и инновационными подходами.

Сообщается, что на конкурс было подано 86 заявок, из которых 19 проектов были отобраны для обсуждения и выбора победителей. В результате обсуждений жюри под председательством заслуженного архитектора Азербайджана, основателя и директора архитектурной и дизайнерской компании XM Arxstudiya Халила Джафарова пришло к следующему решению по итогам открытого голосования:

I место – диплом победителя, денежный приз в размере 5000 манатов и участие в авторских правах на проект в будущем – Дженти Нани.

II место – диплом победителя и денежный приз в размере 3000 манатов – Мамедли Эльчин, Агаев Гурсел.

III место – диплом победителя и денежный приз в размере 1500 манатов – Бейлеров Элин, Мамедова Фидан, Гафаров Орхан, Хатемов Руслан, Валиева Лала.

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