Европейский союз должен усилить оборону - Колинда Грабар-Китарович

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подвергла критике политику Европейского союза, который, как она считает, не вложил достаточных средств в укрепление своих оборонных способностей.

Об этом она заявила на панельной дискуссии «Путь к миру» в рамках XII Глобального Бакинского форума.

«Мы стремились быть глобальным игроком, но не обеспечили себя необходимыми ресурсами и возможностями для этого», — отметила экс-президент.

Грабар-Китарович добавила, что в настоящее время ЕС сталкивается с критическим моментом, когда обсуждаются вопросы создания собственных оборонных возможностей и увеличения инвестиций в оборону среди европейских союзников.

Однако ее прогнозы относительно улучшения оборонных способностей ЕС не слишком оптимистичны.

«Изменения необходимы не только в системе закупок, которая ограничивает инвестиции в военную сферу и технологии двойного назначения, но и в стратегическом планировании. При этом, когда представляется конкретный план, зачастую возникает ответ: «Это слишком рискованно», - отметила Колинда Грабар-Китарович.