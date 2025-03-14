Европейский союз должен усилить оборону - Колинда Грабар-Китарович
Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подвергла критике политику Европейского союза, который, как она считает, не вложил достаточных средств в укрепление своих оборонных способностей.
Об этом она заявила на панельной дискуссии «Путь к миру» в рамках XII Глобального Бакинского форума.
«Мы стремились быть глобальным игроком, но не обеспечили себя необходимыми ресурсами и возможностями для этого», — отметила экс-президент.
Грабар-Китарович добавила, что в настоящее время ЕС сталкивается с критическим моментом, когда обсуждаются вопросы создания собственных оборонных возможностей и увеличения инвестиций в оборону среди европейских союзников.
Однако ее прогнозы относительно улучшения оборонных способностей ЕС не слишком оптимистичны.
«Изменения необходимы не только в системе закупок, которая ограничивает инвестиции в военную сферу и технологии двойного назначения, но и в стратегическом планировании. При этом, когда представляется конкретный план, зачастую возникает ответ: «Это слишком рискованно», - отметила Колинда Грабар-Китарович.