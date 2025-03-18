Молдова получила от ЕС почти €2 млрд

Совет ЕС утвердил решение о предоставлении Молдовы почти €2 млрд на проведение реформ в стране.

Об этом говорится в заявлении евроинститута.

«Сегодня Совет дал свой окончательный зеленый свет на создание фонда реформ и роста для Республики Молдова, нового инструмента для поддержки реформ, связанных с ЕС, и экономического роста в стране. Пакет в размере €1,9 млрд евро, предоставленный фондом, является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости и дополняет другую существенную поддержку ЕС стране», - отмечается в нем.

Источник: ТАСС