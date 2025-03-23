В Норвегии обезвреживают авиабомбу времен Второй мировой войны

В норвежском городе Элверум проводится крупная операция по обезвреживанию неразорвавшейся авиационной бомбы времен Второй мировой войны.

Бомба весом 250 кг, сброшенная нацистской Германией 11 апреля 1940 года, была обнаружена на военном полигоне Тернингмоэн. Половина веса составляет взрывчатка и из-за нестабильного состояния ее невозможно безопасно переместить.

«Существует постоянная опасность случайного взрыва. Детонаторы чувствительны к движению, вибрации и высоким температурам», - говорит специалист по взрывчаткам Крис Таарнебю Маукенг.

Для выполнения опасной задачи норвежские военные привлекли бельгийских экспертов, имеющих большой опыт работы с боеприпасами, оставшимися после войны.

В целях безопасности жители в радиусе 250 метров были эвакуированы, а находящимся в пределах полутора километров рекомендовано оставаться дома.