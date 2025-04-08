Минкультуры инициирует обучение для педагогов, не прошедших аттестацию - ФОТО

Ранее в целях оценки профессиональных знаний, навыков и компетенций педагогов, работающих по специальностям «фортепиано» и «музыкальная теория» в музыкальных и художественных школах, входящих в систему Министерства культуры АР и охватывающих Баку и регион Абшерон-Хызы, была проведена аттестация.

В случае, если по результатам аттестации члены комиссии большинством голосов (2 - за, 3 - против) признали педагога не соответствующим занимаемой должности, по инициативе Министерства культуры планируется его привлечение к обучающим программам по соответствующим направлениям, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

С этой целью 4 апреля в Бакинской хореографической академии состоялось обсуждение с участием экспертов в соответствующих областях, в ходе которого был проведён обмен мнениями относительно содержания, продолжительности, направлений и организационных аспектов обучения для данной категории педагогов, а также определены соответствующие критерии для последующих шагов.

С целью обеспечения профессионального подхода в ходе обучения было признано целесообразным привлечение к процессу преподавателей ведущих музыкальных школ, специалистов из высших и средних специальных учебных заведений музыкального профиля, а также независимых экспертов в данной области.

«Планируемые обучающие программы являются важным шагом в направлении повышения качества образования в сфере культуры и обеспечения прозрачности. Более подробная информация о проведении обучения будет представлена общественности в ближайшие дни», - отмечают в Минкультуры.

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