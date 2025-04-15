Cпециальные комиссии рассматривают обращения, связанные с результатами аттестации

В подведомственных Министерству культуры образовательных учреждениях была проведена аттестация с целью оценки профессиональной компетентности и навыков преподавателей.

Аттестационный процесс, охватывающий образовательные учреждения города Баку и находящиеся в ведении Абшерон-Хызинского регионального управления культуры, был проведён максимально прозрачно и комиссиями, состоящими из профессионалов в своей области - на основании заключения комиссий, трудовые договоры с преподавателями, чьи компетенции и навыки были признаны полностью не соответствующими, были расторгнуты, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Отмечается, что Министерство культуры осуществляет строгий контроль за деятельностью комиссий, проводящих аттестацию, и анализирует принятые ими решения – с этой целью соответствующим приказом были созданы специальные комиссии.

В настоящее время рассматриваются обращения педагогов, имеющих замечания по поводу аттестации, и предпринимаются шаги для принятия мер в соответствии с законодательством; подчеркивается, что комиссии уделяют особое внимание обращениям граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Отметим, что для преподавателей, не прошедших аттестацию с минимальным процентом, предусмотрено проведение соответствующих курсов на базе Научно-методического центра повышения квалификации в сфере культуры при Министерстве культуры - эти преподаватели после прохождения курсов повышения квалификации в установленный срок смогут снова сдать экзамен.

Подчеркивается, что педагоги, не прошедшие аттестацию, сохраняют право участвовать в экзаменах по приёму на работу по соответствующим направлениям.

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