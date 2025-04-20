В Лянкяране прошло празднование Пасхи - ФОТО

Пасха, один из святых христианских праздников, отмечается и в южном регионе нашей страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, праздничное мероприятие прошло в единственной действующей церкви в регионе - Храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе Лянкяран.

Представители православной общины, проживающие в этом регионе, ежегодно собираются именно в этом храме в Лянкяране, чтобы отметить Пасху. Пасхальная служба началась в ночь с субботы на воскресенье.

Священник церкви Александр Асташкин зачитал поздравительное послание Президента Ильхама Алиева, адресованное православной христианской общине.

Православные, проживающие в южном регионе, совершили в храме религиозные обряды, слушали религиозные песнопения, зажигали свечи, молились за стабильность в нашем государстве. Священник подарил верующим куличи и крашеные яйца.

Во дворе храма праздничные сладости были освящены святой водой, символом чистоты. На протяжении всей церемонии представители православной христианской общины поздравляли друг друга, угощали приходящих в храм праздничными сладостями.

Жительница Наталья Буянова сказала: "Сегодня у нас Пасха. Мы очень рады, что у нас здесь есть церковь, и мы приходим и встречаемся друг с другом, дарим друг другу подарки”. Она выразила благодарность руководству страны за условия, созданные в нашей стране для последователей различных религий.