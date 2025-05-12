Самороспуск Рабочей партии Курдистана: Исторический поворот и новые горизонты для Турции на Ближнем Востоке

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Решение РПК о прекращении 50-летней вооруженной борьбы открывает путь к мирному урегулированию и укреплению позиций Турецкой Республики в регионе.

10 мая 2025 года в Анкаре Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о принятии «исторических решений» на своем 12-м съезде, прошедшем с 5 по 7 мая 2025 года в северном Ираке. Хотя официально самороспуск и разоружение пока не подтверждены, заявление лидера РПК Абдуллы Оджалана от 27 февраля 2025 года о прекращении вооруженной борьбы и призыв к интеграции с государством и обществом стали важными шагами в направлении завершения многолетнего конфликта.

50 лет борьбы и ее последствия

С момента своего основания в 1978 году Рабочая партия Курдистана (РПК), вдохновленная марксистско-ленинской идеологией и стремлением к созданию независимого Курдистана, начала вооруженную борьбу против Турецкой Республики. В 1984 году организация официально объявила о начале вооруженного восстания, что стало отправной точкой продолжавшегося почти полвека кровопролитного конфликта.

По различным оценкам, в результате боевых действий, террористических атак, операций турецких Вооруженных сил и столкновений между силами безопасности и боевиками РПК погибли свыше 40 000 человек, включая не только военнослужащих и боевиков, но и мирных жителей. Миллионы курдов на юго-востоке Турции были вынуждены покинуть свои дома, а некоторые районы страны подверглись масштабным разрушениям.

РПК быстро была признана Турцией террористической организацией, а затем и ключевыми международными игроками — Европейским союзом и Соединенными Штатами. Это ограничило ее дипломатические возможности, но не помешало организации действовать в горных районах Турции, Сирии, Ирака и Ирана, где она сохраняла базу поддержки и инфраструктуру.

Конфликт с РПК оставался одной из главных внутренних проблем Турции, серьезно влияя на ее политику, бюджет, структуру безопасности и международные отношения. Кроме того, он был фактором нестабильности регионе в целом, особенно на фоне войны в Сирии и соперничества с Ираном, который в разные периоды обвинялся в оказании помощи отдельным курдским группировкам.

Мирная инициатива и ее поддержка

В последние десятилетия вопросы мира и урегулирования конфликта между Турцией и РПК становились все более актуальными как для самой Турецкой Республики, так и для международного сообщества. Ключевым моментом в попытках разрешения конфликта стало обращение Абдуллы Оджалана, который с 1999 года находится в тюрьме на острове Имрали, с призывом к прекращению насилия и интеграции курдского населения в политическую жизнь Турции. В 2013 году, спустя почти 15 лет после его ареста, турецкое правительство начало прямые переговоры с Оджаланом, что привело к формированию так называемого «мирного процесса».

Заключенное в 2013 году перемирие явилось на тот момент самым многообещающим шагом к прекращению вооруженной борьбы. В ходе переговоров РПК заявила о готовности вывести свои вооруженные силы из Турции, если будет обеспечена политическая и культурная автономия курдов в рамках турецкой государственности. Также обсуждались вопросы предоставления курдскому населению большей свободы в области образования на родном языке и обеспечения более широкого участия в политической жизни страны.

Однако, несмотря на первоначальные успехи мирного процесса, в 2015 году перемирие было нарушено, вооруженные столкновения возобновились. Это стало результатом не только военных неудач, но и политических разногласий внутри самой Турции, а также внешнеполитических факторов, таких как усиливающаяся напряженность в Сирии и поддержка курдских формирований со стороны США.

Тем не менее, невзирая на сложность ситуации и многолетнее насилие, поддержка мирных инициатив остается сильной и в среде умеренных курдских политиков, и среди части турецкого населения. В последние годы политика правящей Партии справедливости и развития (партия Эрдогана) в отношении курдов значительно менялась, в том числе на фоне необходимости усиления политической стабильности в Турции и расширения диалога с курдскими представителями, например, через Демократическую народную партию (HDP), которая выступает за права курдского народа, но в рамках демократических процедур.

Реакция Турции и международный контекст

Заявление РПК о прекращении вооруженной борьбы стало важным сигналом для Турции и ее союзников. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, всегда решительно настроенный против РПК, выразил свою осторожную поддержку мирному процессу, но одновременно предупредил, что Турция будет придерживаться жесткой линии, если в будущем будут предприниматься попытки продолжать насилие. Это отражает сложный баланс, который Турция должна поддерживать в своей политике: с одной стороны, укрепление внутренней безопасности, с другой — необходимость поддержания авторитета страны на международной арене как стержня стабильности на Ближнем Востоке.

Турецкая Республика неоднократно заявляла о своем намерении не допустить усиления курдских автономных структур, особенно в Сирии, где курдские вооруженные формирования, такие как «Отряды народной самообороны» (YPG), играли важную роль в борьбе с террористами ИГИЛ. Турция рассматривает YPG как ветвь РПК и поэтому активно выступала против их действий в Сирии. В результате Турция провела серию военных операций на сирийской территории с целью нивелировать курдские силы и обеспечить контроль за пограничными регионами.

Международное сообщество, в том числе США и Европейский союз, первоначально выразили поддержку мирному процессу, однако их позиция была неоднозначна, особенно в контексте турецкой политики в Сирии и Ираке, где борьба с курдскими боевиками вступала в противоречие с их собственными интересами. США, например, поставляли оружие курдским группировкам в Сирии, что вызывало негодование Турции, расценивавшей подобные действия как поддержку «террористической организации».

Внутренний и международный контексты постоянно влияли на исход переговоров и создавали трудности в достижении долговременного мира. Ожидания от РПК, как и от турецких властей, были высоки, однако обе стороны сталкивались с сильным внутренним сопротивлением.

Перспективы и вызовы

Независимо от того, насколько серьезно намерение двух сторон установить мир, процесс мирного урегулирования сталкивается с множеством сложных вызовов. Для Турции ключевым вопросом остается демонтаж террористической инфраструктуры РПК и создание условий для реинтеграции курдских бойцов в мирную жизнь. В самой РПК существует множество радикальных фракций, которые могут не поддержать мирное соглашение и продолжат борьбу с турецкими силами. На практике это означает, что мирный процесс потребует времени и жесткого контроля.

Одним из важнейших вопросов в рамках мирного процесса остается политическая реабилитация курдских лидеров и установление конкретных правовых норм, которые позволят интегрировать курдские автономные структуры в политическую систему Турции. Это требует не только политической воли, но и изменений в правовой и социальной инфраструктуре страны.

Для РПК важным шагом будет прекращение насилия и признание турецкой юрисдикции на ее территории.

Подводя итоги…

Самороспуск РПК и прекращение ее террористической деятельности являются значимым шагом в решении курдского вопроса, однако путь к миру остается тернистым. Призыв к прекращению насилия и самороспуску РПК можно рассматривать как историческое событие, которое открывает новые возможности для мира в Турции и на Ближнем Востоке.

Таким образом, влияние Турецкой Республики в регионе еще более укрепляется, но для достижения стабильности и долгосрочного мира необходимо продолжение комплексных усилий со стороны всех сторон конфликта и международного сообщества.