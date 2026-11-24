Завершившаяся 22 ноября в Анталии 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) оставила после себя неоднозначную картину.

Участникам конференции удалось договориться по ряду направлений, однако согласовать общий итоговый документ - так называемый «Анталийский пакт» - они так и не смогли. Переговоры продолжались значительно дольше запланированного срока, но разногласия по ключевым вопросам оказались сильнее стремления к компромиссу.

В частности, странам удалось принять решения по Глобальной цели в области адаптации к изменению климата, дальнейшей работе Фонда адаптации и продлению на три года программы справедливого перехода. Был достигнут компромисс по доработке показателей, позволяющих оценивать прогресс в адаптации, а также согласованы отдельные положения, касающиеся гендерного аспекта климатической политики. Параллельно ряд государств объявил о добровольных инициативах в сфере чистой энергетики, сокращения выбросов метана, защиты лесов и океанов. Среди них - поддержка ориентира по увеличению доли электричества в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году.

Однако по наиболее чувствительным вопросам общего согласия достичь не удалось. Главным камнем преткновения стало отсутствие в проекте итогового документа прямого упоминания необходимости перехода от ископаемого топлива. Евросоюз, Великобритания, Панама и ряд других государств сочли предложенную формулировку недостаточной. Сохранились и разногласия по климатическому финансированию, в том числе по объемам помощи развивающимся странам и механизмам ее предоставления. В результате «Анталийский пакт» не был принят, а отдельные вопросы, включая программу по смягчению последствий изменения климата, также остались без согласованных решений.

На этом фоне особенно интересно вспомнить конференцию COP29, состоявшуюся два года назад в Баку. Азербайджанскому председательству удалось добиться согласия по целому ряду принципиальных вопросов, которые долгое время оставались предметом сложных международных переговоров.

Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию, правила международных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения, инициативы по адаптации и энергетическому переходу - все это стало частью конкретного наследия Бакинской конференции. И сегодня, когда участники климатического процесса вновь столкнулись с трудностями достижения консенсуса, значение этих решений приобретает особую актуальность.

Финансовая договоренность, которой ждали развивающиеся страны

Центральным вопросом COP29 стало климатическое финансирование. Для многих развивающихся государств оно имеет принципиальное значение, поскольку без дополнительных ресурсов невозможно одновременно сокращать выбросы парниковых газов, приспосабливаться к последствиям изменения климата и восстанавливать инфраструктуру после природных катастроф. Прежняя финансовая цель - 100 миллиардов долларов ежегодно - уже не соответствовала масштабам стоящих перед этими странами задач.

В Баку удалось согласовать новую коллективную количественную цель. Развитые страны должны возглавить усилия по привлечению не менее 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году для поддержки развивающихся государств. Одновременно решение призвало все стороны совместно с другими участниками финансового процесса наращивать объем средств из государственных и частных источников до 1,3 триллиона долларов в год к тому же сроку.

Разница между прежней и новой целями существенна. Ежегодный объем климатического финансирования, предусмотренный обязательством развитых стран, увеличивается втрое. При этом более широкая планка в 1,3 триллиона долларов отражает понимание того, что государственные бюджеты не способны в одиночку обеспечить необходимый масштаб инвестиций. Для достижения этой цели предстоит активнее привлекать частный капитал, международные финансовые институты и другие источники средств.

Работа над практическим воплощением договоренности продолжилась после завершения COP29. Совместно с председательством Бразилии Азербайджан подготовил «Дорожную карту Баку - Белен» по мобилизации 1,3 триллиона долларов ежегодно к 2035 году. Документ представили на COP30, обозначив возможные пути привлечения финансовых ресурсов и взаимодействия государств, банков развития, частного сектора и международных организаций. Таким образом, бакинское решение получило продолжение в рамках следующего председательства и сохранило место среди ключевых ориентиров климатической дипломатии.

Десятилетние переговоры получили результат

Еще одним важным достижением COP29 стало завершение работы над правилами международных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения. Переговоры по этому вопросу продолжались почти 10 лет. Их предметом были механизмы, которые позволили бы странам сотрудничать в сокращении выбросов, передавать друг другу углеродные единицы и привлекать инвестиции в климатические проекты при соблюдении общих правил учета.

В Баку удалось согласовать оставшиеся элементы этой системы. Были уточнены процедуры международной передачи углеродных единиц, требования к их учету и механизмы проверки экологической добросовестности проектов. Кроме того, были утверждены правила централизованного механизма кредитования под эгидой ООН. Это открыло путь к полноценной работе углеродных рынков Парижского соглашения.

Значение договоренности выходит за рамки технического регулирования. Для развивающихся стран углеродные рынки могут стать дополнительным источником инвестиций в возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и другие проекты по сокращению выбросов. При этом прозрачные правила позволяют избежать двойного учета результатов и повысить доверие к таким механизмам. Завершение переговоров, которые годами оставались одним из наиболее сложных вопросов климатической повестки, стало одним из наиболее конкретных итогов бакинского председательства.

Адаптация и энергетика - от деклараций к механизмам сотрудничества

Особое внимание Азербайджан уделил адаптации к климатическим изменениям. В рамках COP29 была запущена Бакинская дорожная карта адаптации, призванная содействовать реализации Глобальной цели в области адаптации, закрепленной Парижским соглашением. Был учрежден и Бакинский диалог высокого уровня по адаптации - ежегодная площадка для продолжения обсуждения этой темы с участием действующего и предыдущего председательств климатических конференций.

Для многих государств адаптация имеет не отвлеченное экологическое, а вполне практическое значение. Засухи, наводнения, нехватка пресной воды, деградация земель и экстремальные погодные явления непосредственно затрагивают сельское хозяйство, продовольственную безопасность, здоровье населения и устойчивость инфраструктуры. Поэтому выработка общих подходов к адаптации и обмен опытом между странами становятся необходимой частью климатической политики.

Важным направлением стала и Повестка действий председательства COP29, объединившая 14 инициатив. Они охватывали энергетику, цифровизацию, водные ресурсы, сельское хозяйство, здравоохранение, климатическое финансирование и другие сферы. Среди наиболее заметных - Глобальное обязательство по энергохранилищам и энергосетям, Декларация по зеленым цифровым технологиям, Водная декларация во имя климатической деятельности, Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле, а также инициатива Baku Harmoniya для фермеров.

Отдельного внимания заслуживает Глобальное обязательство по энергохранилищам и энергосетям. Его участники поставили цель увеличить мировые мощности хранения энергии до 1500 гигаватт к 2030 году, что более чем в шесть раз превышает показатель 2022 года. Одновременно предусмотрено расширение или модернизация 25 миллионов километров электрических сетей к тому же сроку. Это принципиально важные условия для развития возобновляемой энергетики. Солнечные и ветровые электростанции требуют современных сетей и систем хранения, способных сглаживать колебания выработки и обеспечивать стабильность энергоснабжения.

Инициатива получила поддержку государств и других участников. Ее значение состоит в том, что разговор об энергетическом переходе был дополнен конкретными ориентирами для инфраструктуры, без которой увеличение производства чистой энергии не даст ожидаемого эффекта. Для Азербайджана, развивающего проекты в области возобновляемой энергетики и планирующего расширять экспорт зеленой электроэнергии, эта повестка имеет непосредственное практическое значение.

При этом позиция Баку в вопросе энергетического перехода строится на необходимости учитывать национальные обстоятельства и ресурсные возможности разных государств. Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что климатическая повестка не должна становиться основанием для несправедливого отношения к странам, располагающим запасами нефти и газа. В выступлении на COP29 Президент Азербайджана заявил: «Мы должны быть справедливыми и также должны быть справедливыми к странам, богатым нефтью и газом. Эти страны не виноваты в том, что у них есть нефть и газ». Эта позиция отражает подход, при котором энергетическая безопасность, экономическое развитие и климатические обязательства должны рассматриваться во взаимосвязи.

Наследие Баку продолжает работать

Масштаб COP29 определялся не одними лишь итоговыми документами. В конференции участвовали представители 196 государств, более 150 межправительственных организаций и структур ООН, а также тысячи неправительственных организаций. Председательство Азербайджана организовало обширную программу тематических мероприятий, объединившую государственные структуры, международных партнеров, представителей бизнеса, научного сообщества и гражданского общества.

После завершения конференции Ильхам Алиев в публикации на своей официальной странице в социальной сети X назвал достигнутый результат «триумфом многостороннего подхода»: «Я оцениваю достижение Баку как триумф многостороннего подхода. COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии, и я верю, что это наследие окажет положительное влияние на будущие глобальные климатические действия».

Эта оценка получила подтверждение в дальнейшей работе. Финансовая договоренность стала основой для подготовки дорожной карты Баку - Белен, правила углеродных рынков вошли в практику Парижского соглашения, а Бакинская дорожная карта адаптации и диалог высокого уровня закрепили отдельное направление международного сотрудничества. Инициативы председательства также продолжают развиваться на последующих климатических площадках.

В Анталии Азербайджан вновь подтвердил готовность участвовать в международном диалоге и поддерживать преемственность климатического процесса. Для страны, уже прошедшей через организацию COP29 и добившейся согласования ряда важных решений, это естественное продолжение взятых на себя обязательств.

Результат климатической дипломатии должен быть виден в договоренностях, которые государства готовы выполнять, в механизмах, начинающих работать, и в вопросах, которые после долгих переговоров наконец получают практическое решение. Именно такой результат оставила после себя Бакинская конференция. И нынешняя международная повестка дает достаточно оснований вновь обратиться к этому опыту.

Фархад Гусейн