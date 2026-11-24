Армения подошла к важному этапу мирного процесса с Азербайджаном: премьер-министр Никол Пашинян представил проект новой Конституции, в преамбуле которой отсутствует ссылка на Декларацию независимости 1990 года, а также объявил о начале реализации проекта TRIPP.

Оба направления имеют значение далеко за пределами внутренних политических и инфраструктурных преобразований Армении: от их практического воплощения во многом зависит, удастся ли перевести отношения Баку и Еревана из плоскости многолетнего противостояния в формат устойчивого регионального сотрудничества.

Однако за внешне позитивной динамикой сохраняются серьезные вопросы. Конституционная реформа еще должна пройти парламентские процедуры и получить поддержку граждан на референдуме, а реализация TRIPP потребует последовательной координации между всеми заинтересованными сторонами. И если в Ереване происходящее рассматривают как возможность открыть новую страницу в истории региона, то в Баку ожидают не очередных политических обещаний, а конкретных и юридически закрепленных решений.

Конституция как проверка готовности к миру

Одним из наиболее значимых изменений в опубликованном проекте новой Конституции Армении стало отсутствие отсылки к Декларации независимости от 23 августа 1990 года. В действующем Основном законе такая ссылка присутствует, а сама Декларация содержит положения, связанные с идеей объединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Именно наличие подобных формулировок Баку рассматривает как противоречие принципам территориальной целостности и суверенитета государств.

Новая редакция преамбулы предлагает иную концепцию армянской государственности, основанную на построении процветающего государства в пределах международно признанной территории Республики Армения. Тем самым Ереван демонстрирует намерение дистанцироваться от прежних политических установок и закрепить другой подход к государственному развитию.

Армянский журналист, блогер и автор информационной платформы «В центре объектива» Роман Багдасарян в комментарии 1news.az положительно оценивает предложенную реформу. По его мнению, прежняя конституционная модель сохраняла зависимость Армении от внешнего влияния и способствовала поддержанию конфронтации между армянским и азербайджанским народами.

«Считаю его абсолютно адекватным. Собственно говоря, прежняя Конституция и писалась для того, чтобы постоянно держать на привязи Армению и армянский народ, в том числе используя карабахский вопрос для разжигания противостояния с азербайджанцами и Азербайджаном», — отметил эксперт, говоря о проекте новой Конституции.

Багдасарян полагает, что общественная поддержка реформы вполне реальна, поскольку значительная часть армянского общества заинтересована в установлении мира. Он также обращает внимание на заявления представителей руководства обеих стран, указывающие на возможность достаточно быстрого продвижения к подписанию мирного соглашения.

Вместе с тем публикация проекта Конституции еще не означает, что вопрос решен. Документу предстоит пройти общественное обсуждение, парламентское рассмотрение и референдум. Для вынесения инициативы на референдум правящей партии необходимо заручиться дополнительной поддержкой депутатов, поскольку собственного конституционного большинства у нее нет.

Именно здесь проявляется главная политическая сложность реформы. Армянская оппозиция выступает против предложенного подхода, представляя отказ от ссылки на Декларацию независимости как уступку Азербайджану. Таким образом, вопрос, непосредственно связанный с перспективами регионального мира, становится одновременно инструментом внутриполитического противостояния в самой Армении.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, напротив, скептически оценивает происходящее. По его мнению, действия Пашиняна пока не свидетельствуют о наличии последовательной политической воли для проведения конституционной реформы.

Он обращает внимание на то, что правящей партии не хватает шести депутатских голосов для обеспечения необходимого большинства. При этом противоречия между властями и оппозицией вокруг референдума создают условия, при которых сама процедура принятия новой Конституции может оказаться заблокированной.

Зульфугаров считает, что нынешняя ситуация во многом напоминает политическую имитацию готовности к выполнению обязательств. По его оценке, публикация проекта сама по себе не является достаточным доказательством намерений Еревана, поскольку решающее значение будет иметь способность армянского руководства довести реформу до конца, несмотря на внутреннее сопротивление.

Особое внимание бывший глава МИД Азербайджана уделяет возможным последствиям затягивания процесса для договоренностей, достигнутых в Вашингтоне. Если конституционная реформа не состоится, под угрозой может оказаться не только перспектива окончательного оформления мира, но и дальнейшее продвижение проекта TRIPP.

Иными словами, для Баку принципиально важно, чтобы новая конституционная концепция получила не только политическое, но и полноценное юридическое воплощение.

TRIPP: от политических договоренностей к экономической взаимозависимости

Вторым важным направлением становится реализация проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), официальный старт которому был дан 23 ноября. Инициатива предусматривает развитие транспортной связанности через территорию Армении, в том числе создание маршрута, который обеспечит сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Значение проекта не ограничивается решением транспортной задачи. В перспективе он способен расширить торговые возможности стран региона, укрепить логистические связи между Востоком и Западом и создать дополнительные условия для экономического взаимодействия государств Южного Кавказа.

Роман Багдасарян рассматривает TRIPP как важный инструмент укрепления мира. По его словам, развитие транспортных артерий способствует формированию экономических отношений даже между государствами, которые на протяжении длительного времени находились в состоянии конфликта.

Эксперт считает, что территория Южного Кавказа может превратиться в своеобразный логистический перекресток, где экономические интересы, деловые контакты и совместные проекты станут дополнительными факторами стабильности.

Багдасарян также не ожидает серьезных препятствий для взаимодействия Еревана и Баку по инфраструктурным вопросам. Он указывает, что Армения уже демонстрировала конструктивный подход в контактах, связанных с транспортировкой нефтепродуктов, экспортом и другими направлениями экономического взаимодействия.

Однако полноценная реализация TRIPP невозможна без согласования технических параметров между двумя странами. Железнодорожная и автомобильная инфраструктура, энергетические сети и другие коммуникации должны быть взаимосвязаны, а значит, политическая готовность к сотрудничеству должна сопровождаться практическими решениями.

В этом контексте запуск проекта приобретает особое значение: он создает возможность перейти от общих договоренностей к конкретной работе, результат которой будет зависеть от последовательности действий всех участников.

Мир должен выйти за рамки политических заявлений

Примечательно, что конституционная реформа и TRIPP фактически дополняют друг друга. Первая должна устранить политико-правовые противоречия, мешающие окончательному урегулированию, второй — сформировать экономическую основу для долгосрочного взаимодействия.

При этом ни один из этих процессов не может считаться завершенным только на основании заявлений руководителей. Новая Конституция должна пройти все необходимые процедуры, а TRIPP — получить полноценное инфраструктурное и техническое воплощение.

Багдасарян считает, что для необратимости мирного процесса недостаточно договоренностей на уровне государственных руководителей. Не менее важны общественные настроения, позиция журналистов, блогеров и представителей гражданского общества.

По его мнению, обеим сторонам необходимо отказаться от негативной риторики и продемонстрировать искреннюю заинтересованность в долгосрочном результате. Именно отношение обычных людей друг к другу во многом определит, насколько прочным окажется достигнутый мир.

Зульфугаров, со своей стороны, призывает оценивать происходящее прежде всего по реальным действиям армянского руководства. Он предупреждает, что затягивание конституционной реформы и отступление от достигнутых в Вашингтоне договоренностей способны поставить под вопрос и дальнейшую реализацию TRIPP.

В конечном счете нынешний этап мирного процесса становится проверкой не столько дипломатических формулировок, сколько способности сторон перейти к новой модели отношений. Для Азербайджана принципиальное значение имеет окончательное устранение правовых оснований территориальных претензий, для Армении — возможность закрепить новую государственную и экономическую повестку, основанную на безопасности и региональном сотрудничестве.

Южный Кавказ получает шанс выйти за пределы многолетней конфронтации. Но устойчивый мир появится не тогда, когда стороны в очередной раз заявят о своей приверженности ему, а тогда, когда эти заявления станут частью законодательства, инфраструктуры, экономики и общественного сознания. Именно это и станет настоящим испытанием для Баку и Еревана.