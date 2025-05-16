На дорогах Баку наблюдаются пробки

На ряде дорог и проспектов столицы наблюдается плотность движения транспорта.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В настоящее время заторы зафиксированы:

- На улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

- На трассе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января».

- На проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

- На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

- На проспекте Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.

- На Тбилисском проспекте, от станции метро «20 Января» в направлении центра.

- На улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

- На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра.

- На кругу «20 Января».

- На кругу «Гялябя», в направлении проспекта Метбуат.