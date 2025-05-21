В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка «Узелки времени»

26 мая в Азербайджанском национальном музее ковра состоится презентация проекта «Узелки времени», приуроченная к Международному дню защиты детей.

В рамках мероприятия откроется выставка работ народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, профессора Арифа Гусейнова, созданных в 2024–2025 годах, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция включает более 20 картин с выразительной сюжетной линией, выполненных в смешанной технике на холсте. Эти произведения последовательно раскрывают этапы создания ковра и отражают глубокую любовь автора к ковроткачеству и национальным традициям. Дополнительно, с помощью технологий искусственного интеллекта, работы будут «оживлены» и представлены в формате видеоролика, что придаст выставке интерактивный характер.

В рамках мероприятия детский отдел музея организует уникальные мастер-классы «Как создаётся ковёр?», где юные участники смогут пройти все стадии изготовления ковра: от стрижки овец до расчесывания, прядения шерсти и самого ткачества. Эти занятия направлены на формирование интереса к национальному культурному наследию среди подрастающего поколения.

Выставка и мастер-классы будут открыты для посетителей до 26 июня.

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