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За кулисами Азербайджанского национального музея ковра - ФОТО

First News Media11:40 - Сегодня
За кулисами Азербайджанского национального музея ковра - ФОТО

Сегодня Азербайджанский национальный музей ковра – это современное пространство, посвящённое древнему искусству, где хранится богатейшая коллекция ковров, которые являются не только нашей исторической памятью и национальным достоянием, но и зеркалом прошлого.

Музей по праву считается одним из самых посещаемых культурных центров страны: ежегодно его посещают сотни тысяч людей, чтобы увидеть уникальные ковры, признанные бесценными образцами искусства не только Азербайджана, но и мирового культурного наследия.

Однако посетителям доступна лишь экспозиционная часть музея. Многие редчайшие экспонаты скрыты от глаз публики, хранясь в специальных фондах. К Международному дню музеев Азербайджанский национальный музей ковра совместно с Союзом фотографов Азербайджана реализовал уникальный проект: фотографы получили редкую возможность заглянуть в фондохранилища и отдел консервации, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального музея ковра.

Представляем фоторепортаж о тех, кто обычно остаётся за кулисами – о хранителях коллекций, которые годами преданно служат делу сохранения культурного наследия.

Мира Мамедханова,
заместитель директора по охране и учёту музейных экспонатов, главный хранитель фонда, член экспертной комиссии музея, доктор философии в области искусствоведения

– Я была назначена на должность главного хранителя, заведующего фондом Музея ковра в декабре 1990 года.

За эти годы дважды перевозила коллекции фонда в новые здания. Первая экспозиция музея была открыта 26 апреля 1972 года в здании Джума-мечети – памятнике архитектуры XIX века, расположенном в Ичеришехер.

После обретения независимости, в 1992 году, музей переехал в Музейный центр (бывший Музей Ленина).

А с 2014 года, согласно указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, музей функционирует в новом здании, построенном по проекту австрийского архитектора Франца Янца, отвечающем всем современным требованиям музейного дела.

Все эти годы я прилагала максимум усилий для надёжного хранения национального достояния. Я искренне люблю свою работу как член экспертной комиссии музея и главный хранитель фонда. Несмотря на трудности, ответственность, я всегда с гордостью говорила о том, что посвятила 35 лет своей жизни этой сфере.

В настоящее время коллекция нашего музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов. Наша работа заключается в непосредственном участии в пополнении коллекций, охране историко-культурного наследия, проведении серьёзных научно-исследовательских работ над ними и обеспечении их надёжной передачи будущим поколениям. Также одной из наших основных задач является отбор экспонатов для многочисленных выставок, организуемых как в нашей стране, так и за рубежом, и предоставление информации о них.

Следует отметить, что организация охраны и безопасности осуществляется в соответствии с инструкцией по учёту и сохранности музейных ценностей и коллекций. Здание полностью оснащено сигнализацией и камерами видеонаблюдения. За охраной следят сотрудники внутренней службы безопасности и работники полиции охраны. Одним из приоритетных направлений в музее является соблюдение температурно-влажностного режима в хранилищах, соответствующее инструкции освещение и вентиляция, а также организация противопожарной защиты.

Одним словом, с полной уверенностью могу сказать, что богатое национальное наследие, хранящееся в коллекциях нашего музея, надёжно охраняется и пропагандируется.

Сабина Гурбанова,
заведующая сектором ковров:

– Азербайджанский национальный музей ковра – моё первое и единственное место работы. Я здесь уже более 20 лет, и музей стал для меня родным. Сейчас под моей ответственностью находится более 5000 экспонатов – это ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия. В отличие от других отделов, мы имеем возможность непосредственно прикасаться к экспонатам, которым сотни и даже тысячи лет, изучать их, искать информацию в разных источниках. Мы словно «детективы», исследующие прошлое. Каждый ковёр рассказывает свою историю – о народе, о семье, о человеке. Это делает нашу работу по-настоящему увлекательной.

Конул Агаева,
заведующая сектором декоративно-прикладного искусства:

– Каждый экспонат требует индивидуального подхода и особого внимания. Мы бережём их как зеницу ока.

Я являюсь хранителем одной из богатейших коллекций музея. Ответственность велика, но я чувствую себя счастливой, выполняя эту работу. В моей коллекции – более 1200 предметов искусства XIX–XX веков. Самый древний экспонат – фрагмент льняной ткани XII–XIII веков, найденный в районе Хараба Гилан в Нахчыване.

Это подлинное сокровище, которым мы гордимся.

Гамида Тагиева,
научный сотрудник сектора декоративно-прикладного искусства:

– Мы как солдаты на передовой – работаем в той части музея, что скрыта от глаз публики. С особой ответственностью и осторожностью выполняем свою задачу. Я хранитель коллекций «Художественный металл» и «Фарфор, стекло, дерево, бумага». Под моим надзором более 2000 экспонатов, отражающих художественное мышление и повседневную культуру народа. Каждый раз, заходя в хранилище, я с восхищением рассматриваю изящные медные изделия, керамику, найденную при раскопках, и чувствую всё большую привязанность к своей работе.

Дилавар Керимова,
заведующая отделом консервации, реставрации и профилактического контроля ковров и предметов декоративно-прикладного искусства:

– Мы как врачи: лечим, продлеваем жизнь экспонатам, замедляем их старение. Реставрация – это восстановление первоначального облика предмета, при котором он теряет часть своей историчности. А вот консервация направлена на предотвращение разрушения и сохранение в текущем состоянии. В нашем музее основной упор делается именно на консервацию. Лишь при необходимости выполняются минимальные реставрационные работы. Мы индивидуально подходим к каждому экспонату, мастерски справляясь с задачами – от осмотра новых поступлений до подготовки экспонатов для выставок.

Сознание того, что мы вносим вклад в сохранение истории и передаём её будущим поколениям, наполняет нас чувством гордости.

Фотографии предоставлены пресс-службой Азербайджанского национального музея ковра

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