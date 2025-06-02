У Dior новый креативный директор – ФОТО

Модный дом Dior официально объявил о назначении Джонатана Андерсона на пост креативного директора всех женских, мужских и кутюрных коллекций бренда.

На официальной странице Dior в социальной сети Instagram отмечается, что это историческое событие, так как впервые со времён самого Кристиана Диора один дизайнер будет курировать абсолютно все направления модного дома.

Dior называет Андерсона «визионером с выдающейся карьерой», подчеркивая, что его приход усилит глобальное креативное видение бренда. Первый показ Джонатана Андерсона в новой роли - Dior Men Summer 2026 - пройдёт 27 июня 2025 года в Париже.

«Для меня большая честь присоединиться к Dior как креативному директору как женских, так и мужских коллекций. Я всегда вдохновлялся богатой историей этого дома, его глубиной и человечностью. С нетерпением жду возможности работать с легендарными ателье Dior, чтобы вместе писать следующую главу этой невероятной истории», - заявляет Дж.Андерсон.

Отметим, что Джонатан Андерсон в течение 11 лет занимал аналогичную должность в Loewe.

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