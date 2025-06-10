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Благодаря студенческим кредитам, высшее образование получили около 9000 студентов

First News Media12:58 - Сегодня
Благодаря студенческим кредитам, высшее образование получили около 9000 студентов

По данным Фонда образовательных студенческих кредитов на 10 июня, из 70 тысяч поданных заявок на получение студенческого кредита было одобрено около 57 тысяч. Это способствует расширению доступа молодежи к высшему образованию.

Об этом сообщил заместитель министра науки и образования Кянан Керимли на своей странице в LinkedIn.

По его словам, 35% выданных кредитов относятся к категории социальных, а 65% — к стандартным. Примечательно, что 62% от общего числа получателей кредитов составляют девушки и социально уязвимыме слои населения, что еще раз подчеркивает приверженность государства принципу обеспечения равных возможностей в образовании.

Большинство выпускников, завершивших обучение за счет средств Фонда и приступивших к погашению кредитов, официально трудоустроены.

«Сегодня молодежь получает доступ к образованию, а работодатели предлагают достойные рабочие места молодым специалистам с кредитными обязательствами. Таким образом формируется взаимовыгодный и устойчивый рынок труда. Отрадно, что из 5379 выпускников, начавших погашение кредитов, 73% вовлечены в трудовую деятельность.

Самый высокий уровень регистрации в Фонде среди высших учебных заведений наблюдается в Азербайджанском государственном экономическом университете — 83%, Азербайджанском техническом университете — 82% и Гянджинском государственном университете — 59%.

Также стоит отметить, что 85% выпускников по специальности "Управление бизнесом", 52% — "Преподавание азербайджанского языка и литературы", а также 75% — "Экономика" трудоустроены. Эти данные свидетельствуют о том, что молодые люди, получившие образование при поддержке государства, успешно интегрируются в рынок труда. Общее количество студентов, поступивших и завершивших обучение с использованием студенческих кредитов, на сегодняшний день составляет около 9000 человек», — отметил замминистра.

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