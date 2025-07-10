Азербайджан задает рамки: эксперт о встрече в Абу-Даби

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся 10 июля 2025 года в Абу-Даби, вызвала широкий резонанс как в регионе, так и за его пределами.

Значимость встречи подтверждается и официальным заявлением МИД Азербайджана, в котором обозначены ключевые итоги переговоров - от подтверждения эффективности прямого двустороннего диалога до согласия продолжить работу по делимитации границы и углублению мер по укреплению доверия. Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по другим важным направлениям мирной повестки между Арменией и Азербайджаном - открытию и развитию Зангезурского коридора, парафированию мирного соглашения и другим вопросам.

Сам факт проведения встречи стал важным политическим сигналом. Особенно примечательно, что она состоялась без участия традиционных внешних посредников – на нейтральной площадке и по повестке, предложенной азербайджанской стороной.

Политический аналитик, руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде считает, что встреча в Абу-Даби не только подчеркнула растущую роль региональных форматов, но и обозначила смещение центра принятия решений внутрь самого Южного Кавказа.

В интервью 1news.az он проанализировал политическое значение переговоров, ключевые темы обсуждения и возможные последствия для будущего нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Эта встреча, безусловно, показательна во многих отношениях. Прежде всего важно то, что она состоялась по инициативе Азербайджана и в соответствии с повесткой, предложенной азербайджанской стороной. Это уже говорит о многом. Конечно, повестка была согласована с Иреваном, но то, что Армения приняла предложенный концепт, само по себе значимо - именно в этом формате и шли обсуждения.

Особое внимание стоит уделить месту встречи - Объединенные Арабские Эмираты. Это не случайный выбор. ОАЭ — страна с солидным опытом в сфере посредничества и организации диалога: переговоры США с талибами, участие в ближневосточном урегулировании, диалог по Ирану и другие процессы. Поэтому проведение встречи в Абу-Даби - серьезный политический сигнал.

Это предложение исходило от Азербайджана, и неудивительно, ведь между Баку и Абу-Даби сложилось стратегическое партнерство. Мы активно сотрудничаем по множеству направлений. Но и для Армении ОАЭ — не чужая страна: за последние годы товарооборот между странами значительно вырос, есть и политические контакты. Так что согласие Иревана на это место встречи не случайно.

Важно подчеркнуть: ОАЭ не выступали посредником, они лишь предоставили площадку. Но даже в этом качестве значение встречи велико, поскольку она прошла в пределах большого региона — условно назовем его Юго-Западной Азией. Это пространство включает Переднюю Азию, Ближний Восток, Южный Кавказ и часть Центральной Азии. И сам факт, что обсуждение ключевых вопросов происходит внутри региона, без участия внешних акторов - принципиален.

Это качественно новая стадия. Центр принятия решений по вопросам региональной повестки смещается в сам регион. Внерегиональные силы, включая США и ЕС, на этот раз остались в стороне. Это говорит о том, что и Баку, и Иреван стремятся решать вопросы напрямую - без внешнего давления и навязанных моделей.

Что касается содержания переговоров, обсуждался весь спектр постконфликтной повестки: заключение мирного договора, разблокирование коммуникаций. Эти темы — в центре внимания не только руководства двух стран, но и всего региона.

Азербайджан четко обозначил свои позиции. Первая — необходимость изменения Конституции Армении, в частности, устранение положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану. Вторая - инициатива по формальному роспуску Минской группы ОБСЕ.

Пашинян недавно выступил с заявлением о необходимости изменения Конституции Армении. Азербайджан в этом поддерживает идею, но подчеркивает: речь идет не о всей Конституции, а о конкретных статьях, напрямую касающихся территориальных претензий к Азербайджану. Пашинян говорит о более широкой реформе - это, конечно, внутреннее дело Армении.

Но если в результате новая Конституция будет касаться только территории Армении, и быть Конституцией Армянского государства, а не «армянства», то это может стать важным шагом к урегулированию.

Что касается Минской группы, то ее структура фактически не существует, но формально она не расформирована. Армения считает возможным сделать это уже после подписания мирного договора. Для Баку принципиально, чтобы этот вопрос тоже был решен - это вопрос политической логики.

По теме разблокирования транспортных коммуникаций, к сожалению, подвижек нет. Армянская сторона продолжает затягивать процесс, выдвигая альтернативные варианты, которые, по сути, уводят от сути договоренностей. Например, информация о якобы предложении американской компании организовать транзит между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой - это попытка сместить акценты. Азербайджан не принимает подобных подходов.

Важно понимать: международная и региональная динамика требует конкретных и смелых решений. Если Армения будет продолжать тянуть время, разблокирование просто не состоится. Ситуация требует ясности и ответственности.

Что касается дальнейших шагов, то можно ожидать, что встречи продолжатся. Очевидно, что переговорный процесс активизировался, и это заслуга сторон, а не внешних акторов. Да, интерес к процессу у США или других держав есть, и это нормально. Но дирижируют им именно Баку и Иреван. И это особенно важно: устойчивые решения рождаются не под внешним давлением, а из внутренней потребности. Хочется надеяться, что итоги встречи в Абу-Даби приблизят стороны к заключению полноценного мирного договора и реальному открытию коммуникаций».