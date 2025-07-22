Во имя государственной независимости, национальных интересов и имиджа страны: Азербайджанской журналистике - 150 лет

Азербайджанская журналистика отмечает сегодня свой День рождения – ей исполняется 150 лет.

Именно в этот день в 1875 году выдающийся азербайджанский просветитель, публицист, общественный деятель Гасан бек Зардаби основал первую национальную газету - «Əkinçi». День выхода в свет первого номера газеты, 22 июля отмечается в Азербайджане как День национальной печати.

Большой вклад в издание газеты внесли и видные представители азербайджанской интеллигенции того времени - Мирза Фатали Ахундзаде, Сеид Азим Ширвани, Наджаф бек Везиров, Аскер Ага Горани и другие.

Газета, ставшая родоначальницей азербайджанской печатной традиции, сыграла поистине историческую роль в формировании национальной журналистики. Ее появление стало важным событием не только для Азербайджана, но и вызвало широкий общественный резонанс по всему Кавказу, ознаменовав начало новой эпохи в просвещении и общественной мысли региона.

Газета, с первых же выпусков взявшая на себя просветительскую миссию, быстро завоевала широкую популярность как среди образованной части общества, так и среди простых граждан. Она стала живым голосом новой эпохи - источником знаний, средством пробуждения общественного сознания, окном в мир происходивших в то время политических и социальных процессов.

Огромное влияние на развитие общественно-политической и художественной мысли оказали видные представители азербайджанской интеллигенции того времени, которые через страницы газеты несли в народ просветительские и демократические идеи. Однако эти передовые взгляды оказались неудобны для царской России, которая не могла мириться с голосом свободомыслия, и в сентябре 1877 года издание газеты было вынужденно прекращено. Тем не менее, несмотря на короткий срок существования, «Əkinçi» успела заложить прочные основы азербайджанской журналистики и стала символом пробуждения национального самосознания.

Ее наследие продолжили последующие поколения просветителей, журналистов, публицистов, для которых «Əkinçi» стала не просто газетой, а знаменем борьбы за просвещение и общественный прогресс.

Неоценим вклад общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в развитие национальной печати, как и во все ключевые сферы жизни страны. Его возвращение по воле народа к руководству страной ознаменовало собой начало нового этапа в истории азербайджанской журналистики - этапа стабильности, свободы слова и стремительного роста национальных медиа. Великому лидеру принадлежит историческая заслуга отмены государственной цензуры, что стало одним из важных факторов, ускоривших развитие демократии в стране. Это судьбоносное решение положило начало подлинной свободе слова и печати в Азербайджане, и придало мощный импульс развитию национальной журналистики.

Президент Ильхам Алиев сегодня достойно продолжает курс, заложенный великим лидером, оказывая всестороннюю поддержку журналистскому сообществу Азербайджана, неизменно проявляя внимание и заботу о развитии национальных медиа. Решения главы государства в этой сфере ориентированы на дальнейшее развитие национальной прессы, расширение ее роли в поддержке общественного прогресса, укрепление материально-технической базы.

В настоящее время в Азербайджане выпускается широкий спектр газет и журналов, функционирует разветвленная сеть информационных агентств, теле- и радиостанций, а также активно развивается интернет-журналистика, что свидетельствует о динамичном росте и многообразии медиа-ландшафта страны.

Азербайджанские журналисты достойно выполнили свой долг как в Первой, так и во Второй Карабахских войнах, оперативно и достоверно представляя миру полную картину священной войны и славный путь к Великой Победе.

В авангарде информационной войны встал сам Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев - ведя страну к Победе на поле боя, он сыграл решающую роль в донесении до мира правды об Отечественной войне Азербайджана. Основанные на фактах и неопровержимых доказательствах, интервью главы государства с ведущими международными СМИ сыграли исключительную роль в победе Азербайджана и в информационной войне.

Сегодня национальные СМИ активно участвуют в информировании общества о Великом возвращении, о масштабных работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях.

На современном этапе азербайджанская пресса уже интегрировалась в глобальную информационную сеть, став неотъемлемой частью мирового медийного пространства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко ценит вклад национальных медиа в распространении реалий о нашей стране, подчеркивая их роль в формировании объективного имиджа Азербайджана на мировой арене.

«Развитие азербайджанских медиа меня очень радует. Я очень рад, что сегодня наши медиа завоевали большой авторитет не только внутри страны, но и на международной арене», - заявил глава государства на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума 19 июля в Ханкенди.

«Сегодня азербайджанские медиа способны отстаивать государственные интересы. Они также добились больших успехов в разоблачении беспочвенных обвинений против Азербайджана с помощью аргументов, серьезного анализа и фактов. Наши медиа не только отстаивают интересы государства, но и, при необходимости, переходят в наступление. Это тоже необходимо. В спорте иногда говорят: лучшая защита – это нападение.

Я не хочу комментировать этот тезис. Но факт в том, что сегодня азербайджанские медиа читают на разных уровнях во многих странах, а публикуемые в СМИ статьи, материалы анализируют. Высказываются также предположения о том, насколько эти статьи соответствуют официальной позиции Азербайджана. Это дает основание сказать, что наши медиа действительно прошли большой путь развития. Когда я говорю медиа, то в первую очередь имею в виду журналистов. Потому что влиятельными медиа делают именно сотрудники, такие люди, как вы, ваши коллеги. Я действительно рад и желаю вам новых успехов. Сегодня Азербайджан находится на таком этапе, когда ему все еще необходимо защищаться. Ваш коллега из Европы, задавая вопрос, спросил: как Вы можете повлиять на общественное мнение на Западе? На мой взгляд, медиа – лучшее средство.

Чем шире аудитория наших работников СМИ, тем более точную, полную и справедливую информацию о стране можно будет донести до мировой общественности. Здесь еще многое предстоит сделать. Однако я могу сказать, что наши медиа теперь способны реагировать на любую неприятную, клеветническую кампанию, и это очень важная новая реальность», - подчеркнул глава государства.

Слова главы государства - это не только оценка труда азербайджанских журналистов, но и напутствие, направление на дальнейшее совершенствование медиа-сектора страны, призыв к еще большему профессионализму, ответственности и стремлению к объективности в освещении событий. В этом контексте важно помнить, что медиа - это не просто источник информации, но и важнейшее звено в системе, которое способствует защите национальных интересов, укреплению государственной независимости и формированию объективного имиджа нашей страны на мировой арене.