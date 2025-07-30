В Государственном экзаменационном центре состоялось открытие выставки высших учебных заведений - ФОТО

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) состоялось открытие выставки высших учебных заведений.

Как сообщает 1news.az, руководитель аппарата ГЭЦ Вафадар Мисиров, приветствовав участников, рассказал о кампании по приему в вузы и о самом важном вопросе для абитуриентов, получивших право участвовать в конкурсе, — выборе специальности. Мисиров подчеркнул важность прямой встречи абитуриентов с представителями вузов накануне выбора специальности и поблагодарил гостей за то, что они присоединились к инициативе Государственного экзаменационного центра. Затем участники и представители СМИ смогли задать свои вопросы и осмотреть экспозицию.

Отметим, что на выставке представлено около 40 государственных и частных высших учебных заведений, а также стенды различных организаций: Государственного экзаменационного центра, Фонда студенческих образовательных кредитов, редакции журнала «Абитуриент», платформы психологической поддержки e-psixoloq.az и портала онлайн-тестирования otk.az.

Выставка проходит с 30 июля по 1 августа 2025 года в корпусе электронных экзаменов Центра. Цель выставки — познакомить абитуриентов с возможностями вузов до начала выбора специальностей и помочь им в этом.

Также участники могут бесплатно пройти тесты «Выбор профессии», разработанные специалистами ГЭЦ.

Посетители могут напрямую пообщаться с представителями вузов и получить ответы на интересующие их вопросы о специальностях, учебных программах, материально-технической базе, стоимости обучения, льготах, стипендиальных программах и других аспектах.

В выставке могут участвовать как абитуриенты, так и их родители. При регистрации участники могут выбрать удобные для них дату и время. Кроме того, некоторые вузы могут проводить более подробные презентации в специально отведенных залах и в определенное время.

Вход на выставку бесплатный. Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке.

Процесс регистрации будет активен на протяжении всех дней выставки.

https://portal.dim.gov.az/sergi/

Выставка проводится в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра по адресу: город Баку, Бинагадинский район, ул. С.С.Ахундова.