В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана

В Центре Гейдара Алиева в Баку 14 декабря состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Азербайджане.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная культурному наследию, истории и современному развитию Узбекистана.

Также была представлена концертная программа с участием узбекских артистов и творческих коллективов, включающая музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана.

Проведение Дней культуры нацелено на дальнейшее укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, развитие гуманитарного сотрудничества и расширение культурного диалога между двумя странами.

Отметим, что Дни культуры Узбекистана в Азербайджане продлятся до 20 декабря.

Источник: Report

Читайте по теме:

В Азербайджане стартуют Дни узбекской культуры