Какая будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых местах интенсивного характера.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что в связи с ожидаемыми в отдельных частях полуострова кратковременными сильными осадками не исключены случаи подтопления некоторых территорий. Ночью и утром в ряде мест ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем 10–13° тепла. Атмосферное давление повысится с 748 мм рт. ст. до 753 мм рт. ст. Относительная влажность составит 90–95 %.

В районах Азербайджана ожидаются периодические осадки, в горных территориях — снег, местами интенсивный. В восточных районах есть вероятность сильных осадков, в отдельных местах ожидаются грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5–10° тепла, днем 11–16° тепла, в горах ночью 2–6° мороза, днем 0–2° мороза. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах возможен гололед.