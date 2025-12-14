В Азербайджане стартуют Дни узбекской культуры

С 14 по 20 декабря в Азербайджане пройдут Дни узбекской культуры.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Министерство культуры.

Отмечается, что по этому случаю в Азербайджан прибыли руководство Министерства культуры братской страны, известные деятели искусства и ведущие художественные коллективы.

14 декабря в Центре имени Гейдара Алиева состоится масштабная концертная программа, посвященная церемонии открытия Дней узбекской культуры.

15 декабря состоится первое заседание Узбекистанско-азербайджанской совместной комиссии по культуре.

В рамках Дней культуры будут организованы концертные программы танцевального ансамбля «Навруз» и Государственного симфонического оркестра Узбекистана.

Церемония закрытия Дней узбекской культуры состоится в средней школе имени Мирзы Улугбека, построенной и введенной в эксплуатацию братской страной в 2023 году в городе Физули.

Одновременно с этим в Баку будет организована культурная программа для членов узбекской делегации.

Следует отметить, что в 2023 году Дни узбекской культуры проходили в Баку, а в 2024 году — в Ташкенте.