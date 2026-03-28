Сегодня в Азербайджане на один час будет отключено фасадное освещение административных зданий

First News Media18:10 - Сегодня
«Час Земли» – глобальная ежегодная международная инициатива, организуемая Всемирным фондом дикой природы (WWF), – ежегодно проводится в последнюю субботу марта.

В этот день в определенное время люди во всем мире на один час выключают свет и другие электроприборы. В 2026 году дата акции приходится на 28 марта.

Кампания пройдет с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Цель – привлечь максимальное внимание мировой общественности к проблеме изменения климата и продемонстрировать необходимость совместных действий для решения экологических проблем.

«Час Земли» – это, прежде всего, символическая акция уважения к природе, общественный призыв к решительным действиям по сохранению климата планеты и заботе о ее ограниченных ресурсах.

Сегодня «Час Земли» является крупнейшей экологической кампанией планеты. К ней присоединяются около 2 миллиардов человек из 180 стран мира, гаснет фасадное освещение более 18 тысяч памятников архитектуры.

Хотя отключение электричества всего на один час существенно не улучшит экологическое состояние Земли, организаторы верят: акция поможет многим людям понять, что экономия электроэнергии в конечном итоге снизит вредные выбросы в атмосферу и даст каждому неравнодушному человеку возможность внести вклад в сохранение здоровья планеты.

Также следует отметить, что изображение цифры «60» на логотипе кампании олицетворяет 60 минут, которые люди посвящают Земле, присоединяясь тем самым к борьбе с изменением климата. Однако «Час Земли» приносит гораздо больше пользы, чем просто выключение света на один час раз в год. Поэтому организаторы призывают участников выйти за рамки этого часа и сделать еще один шаг для планеты, например экономить воду, чаще пользоваться общественным транспортом, нежели водить автомобиль, бережнее расходовать воду, собирать и сдавать на переработку макулатуру и пластик. Они также поощряют их участие в различных экологических кампаниях и мероприятиях, проводимых экологическими организациями и фондами.

Азербайджан присоединился к списку стран, поддерживающих эту глобальную акцию, в 2011 году, и с тех пор кампания ежегодно проводится в нашей республике при поддержке IDEA.

28 марта массовая акция будет организована совместно Общественным объединением IDEA, являющимся официальным координатором международной кампании «Час Земли» по Азербайджану, и Всемирного фонда дикой природы. Многие структуры и организации, присоединившиеся к кампании, начиная с 20:30 по местному времени на один час отключат фасадное освещение своих зданий.

Источник: Азертадж

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

