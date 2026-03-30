Коммунальные службы Баку устранили последствия проливных дождей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:00 - Сегодня
В Баку проведены очередные масштабные работы по очистке города.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Бакинской городской исполнительной власти, с раннего утра техника коммунальных служб обеспечила промывку 555 основных улиц, проспектов и внутриквартальных дорог с использованием моющих средств.

Работы охватили все районы столицы и способствовали устранению последствий недавних сильных дождей, а также улучшению общего облика города.

13:05

В целях устранения последствий проливных дождей в Баку и приведения санитарно-гигиенического состояния города в надлежащий вид, 30 марта Исполнительная власть города Баку провела масштабный общегородской субботник.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Исполнительная власть города Баку.

Было отмечено, что с утренних часов техника коммунальных служб ИВ с использованием чистящих средств, безвредных для растений и животных, провела промывку основных улиц и проспектов:

"В ходе работ также были вымыты внутриквартальные и межбаковские дороги. Кроме того, была осуществлена мойка проспектов и улиц, краев тротуаров, бордюров, осветительных столбов, перил, скамеек в парках и местах отдыха; проведены работы по очистке во дворах и жилых кварталах. Очищены витрины объектов общественного питания, торговли и других заведений, вокруг них наведен порядок".

В то же время сотрудники Объединения по озеленению города Баку очистили от пыли деревья и зеленые насаждения вдоль дорог и проспектов, провели агротехнический уход, обрезали поврежденные ветки. Также были высажены разноцветные цветы и созданы различные цветочные композиции, которые будут радовать жителей и гостей столицы.

В целом, широкомасштабные работы по благоустройству, охватившие все районы столицы, способствовали полной ликвидации последствий ливней. Это позволило встретить новую рабочую неделю после праздничных выходных в чистом городе и внесло вклад в дальнейшее улучшение санитарного состояния Баку.

Все необходимые меры по поддержанию чистоты в столице на должном уровне и защите зеленых насаждений будут продолжаться в течение всего года.

1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
