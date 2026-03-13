Пожар, вспыхнувший в Бинагадинском районе столицы, потушен - ВИДЕО

Пожар, возникший в Бинагадинском районе столицы на территории, где были собраны старые шины и бытовые отходы, был оперативно потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, его распространение было предотвращено.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

19:45

В Бинагадинском районе столицы на территории, где были собраны старые шины и бытовые отходы, начался пожар.

Об этом поступило сообщение на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия были немедленно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения огня на прилегающие территории.