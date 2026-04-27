Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 28 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем -13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В регионах Азербайджана в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки. Местами возможны интенсивные дожди, грозы, выпадение града, а в горных районах снег. В отдельных местах также ожидается периодическое образование тумана. Западный ветер местами может усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем – 15-20° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем - 7-12° тепла.