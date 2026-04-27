В мае будет 14 нерабочих дней

Согласно производственному календарю на 2026 год, в мае в Азербайджане будет 14 нерабочих дней.

Как сообщает 1news.az, в связи с тем, что 9 Мая (День Победы над фашизмом) выпадает на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом 11 мая (понедельник) также будет объявлено нерабочим днем. Таким образом, 9, 10 и 11 мая станут последовательными днями отдыха.

Кроме того, как и в марте, в мае два праздника - Гурбан байрамы (27–28 мая) и День Независимости (28 мая) - приходятся на один и тот же период. По этой причине 29 мая также будет считаться нерабочим днем. Таким образом, наряду с 27, 28 и 29 мая, днями отдыха станут также 30 и 31 мая (выходные).

В итоге, включая субботы и воскресенья, в мае будет в общей сложности 14 нерабочих дней. Следующий рабочий день начнется с 1 июня.