Малейка Аббасзаде: «Иностранный язык был включен в список предметов выпускного экзамена по настоянию Микаила Джаббарова»

«В 2012 году проведение выпускных экзаменов было поручено Государственному экзаменационному центру (ГЭЦ). Это решение сопровождалось широкими и напряженными дискуссиями. Основными предметами на выпускных экзаменах были математика и азербайджанский язык. Касательно того, каким должен быть третий предмет, выдвигались различные предложения».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на газету «Azərbaycan müəllimi», об этом заявила председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде на мероприятии «Оценивание по предметам иностранных языков на уровне полного среднего образования: новые подходы и перспективы».

Она отметила, что в тот период иностранный язык был включен в список предметов выпускного экзамена по настоянию Микаила Джаббарова, занимавшего тогда пост министра образования:

«Скажу честно, я была против того, чтобы третьим предметом стал иностранный язык. Причина заключалась в том, что в аттестатах некоторых школ указывалось, что иностранный язык вовсе не преподавался. Бывали даже случаи, когда в определенных школах этот предмет вели всего год или два, а затем обучение прекращалось из-за нехватки учителей. Поэтому мы не считали целесообразным включение данного предмета в список выпускных экзаменов».

По словам главы ГЭЦ, время показало, что решение о включении иностранного языка в программу экзаменов было верным. Знание иностранных языков открывает перед молодежью новые возможности и перспективы в будущем.